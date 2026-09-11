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Persija Jakarta Dapat Suntikan Energi Baru dari Korea untuk Musim 2026/27

Persija Jakarta Dapat Suntikan Energi Baru dari Korea untuk Musim 2026/27
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Prosesi kerja sama Persija Jakarta dengan produk minuman berenergi asal Korea, Jumat (11/9) di Senayan, Jakarta, Jumat (11/9). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta kembali mendapatkan dukungan untuk mengarungi musim 2026/27, lewat kerja sama bareng produk minuman berenergi asal Korea yakni Hongsam Ball.

Manajemen Macan Kemayoran menyambut positif kerja sama tersebut.

Direktur olahraga Persija Bambang Pamungkas menilai banyak pihak yang ingin menjalin kemitraan, termasuk Hongsam Ball.

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"Ini sangat baik untuk neraca keuangan klub," kata dia, di Jakarta, Jumat (11/9).

Dukungan dari sponsor sangat penting untuk Persija mengarungi musim 2026/27 yang akan berlaga pada Super League dan League Cup.

“Makin banyak produk yang bisa bekerja sama dengan Persija, itu makin baik. Artinya, ada daya tarik dari Persija yang kemudian juga menambah kekuatan kami untuk mengarungi kompetisi musim ini dengan lebih baik,” ujar pria kelahiran 10 Juni 1980 itu.

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Founder Hongsam Ball yakni CK Song juga senang pihaknya bisa menjalin kerja sama dengan Persija.

Sejak awal pihaknya menilai bahwa Persija merupakan tim yang besar dengan memiliki basis penggemar tidak hanya di ibu kota.

Persija Jakarta kembali mendapatkan dukungan untuk mengarungi musim 2026/27 setelah kedatangan produk minuman berenergi asal Korea, Jumat (11/9)

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