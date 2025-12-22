Persija Jakarta Datang ke Padang dengan Rasa Prihatin

menu
Skuad Persija Jakarta berlatih. Foto: persijaid

jpnn.com - PADANG - Persija Jakarta bertandang ke markas Semen Padang pada pekan ke-15 Super League dengan ambisi memetik kemenangan, tetapi juga dengan rasa prihatin yang mendalam.

Persija akan merumput di Stadion Haji Agus Salim, Senin malam ini demi memetik tiga poin agar kembali naik ke anak tangga kedua.

Namun, pasukan Macan Kemayoran juga berempati atas musibah yang sedang melanda wilayah Sumatra, termasuk Kota Padang.

Pelatih Persija Mauricio Souza mengungkapkan rasa prihatinnya atas musibah tersebut. Dia berharap masyarakat yang terdampak dapat segera bangkit dengan dukungan dari berbagai pihak.

“Kami tahu situasinya sangat sulit dan menyedihkan dengan apa yang terjadi di sana. Karena itu, kami berharap masyarakat bisa memberikan banyak dukungan agar kehidupan bisa kembali membaik,” tutur Mauricio.

"Namun, sebagai tim, kami harus tetap profesional, menjalankan pekerjaan kami, " imbuhnya.

Persija telah mengambil langkah nyata untuk membantu korban bencana di Sumatra, yakni dengan lelang jersei. (pid/jpnn)

Hasil-Jadwal Pekan ke-15 dan Klasemen Super League
Ada Semen Padang vs Persija Jakarta pada pekan ke-15 Super League di Padang malam ini.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

