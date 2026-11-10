Persija Jakarta Desak Pengelola JIS Benahi Kondisi Lapangan Selama Jeda Internasional

jpnn.com - Persija Jakarta terus mendesak pengelola Jakarta International Stadium (JIS) untuk membenahi kondisi lapangan.

Manajer Persija Ardhi Tjahjoko berharap perawatan dan pembenahan JIS dapat dimaksimalkan selama jeda internasional dalam beberapa pekan ke depan sehingga kualitas lapangan sesuai dengan harapan.

"Memang masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Namun, kami memahami bahwa proses ini membutuhkan waktu dan upaya yang tidak sederhana," ujar Ardhi.

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"Kami tentu berharap perawatan dan pembenahan yang dilakukan bisa terus berjalan dengan baik. Saya yakin JIS memiliki potensi untuk menjadi stadion dengan kualitas lapangan yang sangat baik," imbuhnya.

Kondisi lapangan JIS banyak dikeluhkan pemain dan pelatih setelah pertandingan melawan Persebaya Surabaya pada akhir pekan lalu.

Para pemain terlihat kesulitan mengembangkan permainan di atas permukaan lapangan yang kurang rata.

Harapan suporter Persija untuk melihat Rizky Ridho dan kolega tampil maksimal di JIS tampaknya masih sulit terwujud dalam beberapa pertandingan ke depan.

Pasalnya, Jakarta International Stadium dijadwalkan kembali menggelar konser My Chemical Romance pada Minggu (22/11/2026) mendatang.