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Persija Jakarta Dibayangi Ancaman Pemain Persita Tangerang

Persija Jakarta Dibayangi Ancaman Pemain Persita Tangerang
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Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Persija Jakarta akan menghadapi Persita Tangerang pada pekan kelima BRI Super League 2026/27.

Duel Persita vs Persija akan berlangsung di Banten International Stadium, Sabtu (17/10/2026) pukul 19.00 WIB.

Meski tampil sempurna dalam empat pertandingan awal, Macan Kemayoran harus mewaspadai ancaman dari salah satu pemain andalan Pendekar Cisadane.

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Pelatih Persija Shin Tae Yong secara khusus menaruh perhatian kepada Rayco Rodriguez.

Pemain bernomor punggung tujuh itu dinilai memiliki kemampuan yang bisa merepotkan pertahanan Persija, terutama ketika membangun serangan melalui sektor sayap.

Pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan bahwa Persija perlu membatasi ruang gerak pemain impor asal Spanyol tersebut.

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"Saat ini mereka sedang dalam tren positif. Pemain nomor tujuh mereka sangat bagus dan saya rasa mereka berbahaya lewat sisi sayap," jelasnya.

"Kami harus mengantisipasi pemain tersebut dengan baik. Jika kami bisa meredam pergerakannya, kami bisa mendapatkan hasil yang positif."

Persija Jakarta menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Persita Tangerang.

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