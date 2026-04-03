Persija Jakarta Dipaksa Bertarung dengan Skuad Pincang, Zijlstra Kena Cedera Kambuhan

jpnn.com - Situasi tak ideal tengah membayangi Persija Jakarta menjelang memasuki pekan ke-26 BRI Super League 2025/26.

Macan Kemayoran dipastikan belum bisa menurunkan komposisi terbaiknya karena sejumlah pemain masih absen.

Selain Emaxwell Souza yang harus menepi akibat akumulasi kartu, beberapa nama lain juga masih berkutat dengan pemulihan cedera.

Kondisi ini membuat opsi yang dimiliki tim pelatih menjadi terbatas di tengah padatnya persaingan.

Kabar kurang mengenakkan datang dari Mauro Zijlstra.

Penyerang muda tersebut sebelumnya tampil impresif bersama Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026.

Mauro bahkan sempat menyumbang gol saat menghadapi St. Kitts and Nevis.

Namun, momentum positif itu harus dibayar mahal setelah dirinya kembali mengalami masalah fisik.