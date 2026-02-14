Persija Jakarta Dipastikan Tampil Tanpa Didampingi Mauricio Souza

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta dipastikan tidak didampingi oleh Mauricio Souza saat bertandang ke markas Bali United pada pekan ke-21 Super League 2025/26.

Juru taktik kelahiran 13 Maret 1974 itu akan menjalani hukuman setelah mendapatkan akumulasi kartu kuning saat jumpa Arema FC.

Praktis posisi manajer asal Brasil itu akan diisi oleh Ricky Nelson yang sebelumnya menjadi asisten.

Ricky sendiri mengaku sudah menyiapkan strategi yang diinginkan Mauricio Souza saat Macan Kemayoran berhadapan dengan Serdadu Tridatu.

“Persiapan kami paling penting masalah mental. Kami mempersiapkan diri untuk musim ini karena kompetisi masih panjang.”

“Pekan ini tim pelatih dan juga pelatih telah menyiapkan tim untuk kembali ke performa terbaik dan melihat bahwa kompetisi masih panjang,” ujar pria kelahiran 25 Juli 1980 itu.

Persija Jakarta musim ini sebelumnya juga tanpa didampingi Mauricio Souza saat jumpa Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Saat itu Macan Kemayoran di bawah asuhan Italo Resende mampu meraih kemenangan dengan skor 3-0 lewat Allano, bunuh diri Putu Gede, serta Jordi Amat.