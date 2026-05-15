Persija Jakarta Disiapkan Jadi Wakil Indonesia di ACC, Ini Skenario ILeague

jpnn.com - Operator kompetisi I.League tengah menyiapkan skenario khusus agar Persija Jakarta bisa tampil di ASEAN Club Championship (ACC) musim depan.

Macan Kemayoran berpeluang tampil di ajang tersebut meski hanya finis di posisi ketiga Super League 2025/2026.

ILeague kini mengupayakan agar slot wakil Indonesia di ACC dapat dialihkan kepada Persija dan satu tim lain yang finis di peringkat keempat.

Langkah tersebut muncul karena Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda diproyeksikan menjalani jadwal yang sangat padat pada musim depan.

Selain tampil di kompetisi Asia, kedua tim juga berpotensi mengikuti kembali Piala Indonesia jika turnamen tersebut resmi digelar lagi.

Situasi tersebut membuat I.League mulai mencari opsi agar wakil Indonesia di ACC tidak berasal dari juara dan runner up liga. Persija disebut menjadi kandidat utama untuk mengambil slot tersebut apabila AFF memberikan persetujuan.

Direktur Kompetisi I.League Asep Saputra mengungkapkan pihaknya sedang melakukan komunikasi dan kajian agar Indonesia tetap bisa mengirim wakil terbaik tanpa membebani klub yang tampil di level Asia.

''Saya harus hati-hati menyiapkan karena ini bukan sebuah janji. Namun, kami berupaya kalau memang harus bisa diberikan kepada peringkat ketiga (Persija) atau seperti apa," kata Asep.