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Persija Jakarta Ditinggal Dua Sosok Penting Menjelang Lawan PSMS Medan

Persija Jakarta Ditinggal Dua Sosok Penting Menjelang Lawan PSMS Medan
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Para pemain Persija Jakarta. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta menghadapi ujian tersendiri sebelum memulai perjalanan di I League Cup 2026/27.

Macan Kemayoran dipastikan tidak didampingi dua figur penting saat berkunjung ke markas PSMS Medan.

Lawatan ke Medan harus dijalani tanpa pelatih kepala Shin Tae Yong dan manajer tim Marsda TNI (Purn.) Ardhi Tjahjoko.

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Mereka tidak masuk dalam rombongan Macan Kemayoran yang bertolak ke Sumatera Utara. Masalah kesehatan menjadi alasan Shin Tae Yong dan Ardhi harus tetap berada di Jakarta.

Shin Tae-yong Harus Menjalani Rawat Inap

Shin bahkan harus mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Dokter tim Persija dr. Muhammad Andeansah, Sp.KO, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi menjaga kondisi sang pelatih.

"Saat ini Coach Shin Tae-yong sedang mengalami sakit. Untuk mencegah kondisinya makin buruk, maka kami memutuskan agar dia menjalani rawat inap," kata Dokter tim Persija, dr. Muhammad Andeansah, Sp.KO.

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Ketidakharidan Shin Tae-yong tidak membuat Persija kehilangan arah dalam mempersiapkan pertandingan.

Asisten pelatih Persija Choi In-Cheul memastikan seluruh kebutuhan taktik untuk menghadapi PSMS sudah didiskusikan bersama Shin Tae-yong.

Persija Jakarta menghadapi ujian tersendiri sebelum memulai perjalanan di I League Cup 2026/27.

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