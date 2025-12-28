Persija Jakarta Enggan Remehkan Bhayangkara FC, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta enggan meremehkan Bhayangkara Presisi Lampung FC menjelang laga Super League 2025/26.

Asisten pelatih Persija, Ricky Nelson menilai tim berjuluk The Guardians itu menjadi kuda hitam musim ini kendati menghuni papan tengah klasemen.

Skuad asuhan Paul Munster itu dinilai punya organisasi permainan yang solid dalam bertahan sehingga lawan sering kesulitan menghadapi mereka.

Terbukti musim ini juara Liga 1 musim 2017 tersebut baru kebobolan 11 gol dari 14 laga yang telah dijalani.

Torehan tersebut menjadi yang terbaik kedua di Super League setelah Persib Bandung yang baru kebobolan 10 kali.

“Setiap tim yang menghadapi Bhayangkara pasti kesulitan. Mereka pun termasuk tim dengan jumlah kebobolan yang sedikit di antara semua tim meski posisinya di bawah.”

“Hal itu menjadi catatan bahwa mereka bukan tim sembarangan dan tidak mudah dikalahkan,” ujar juru taktik kelahiran 25 Juli 1980 itu.

Bhayangkara FC juga kental dengan nuansa pemain Persija Jakarta musim ini setelah kedatangan Firza Andika dan Muhammad Ferarri.?