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Persija Jakarta Hajar Brisbane Roar 4-0, Alexander Jeremejeff Cetak Brace

Persija Jakarta Hajar Brisbane Roar 4-0, Alexander Jeremejeff Cetak Brace
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Alexander Jeremejeff saat berlaga pada uji coba melawan Brisbane Roar, Sabtu (29/8) di Jakarta International Stadium, Sabtu (29/8). Foto: X/@Persija_Jkt

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta meraih kemenangan di laga uji coba pemungkas melawan wakil Australia, Brisbane Roar.

Berlaga di Jakarta International Stadium, Sabtu (29/8) skuad asuhan Shin Tae-yong itu menang dengan skor 4-0.

Pada laga ini gol kemenangan Macan Kemayoran dicetak oleh brace Alexander Jeremejeff pada menit ke-(15, 56), Kerim Memija (49) dan bunuh diri Hosine Bility (90+3).

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Jeremejeff langsung pamer kehebatan mengingat dalam laga ini langsung mencetak dua gol.

Bomber kelahiran 12 Oktober 1993 itu diharapkan bisa menjadi andalan Persija di lini serang pada musim depan.

Dengan kemenangan ini Rizky Ridho dan kolega tercatat tidak terkalahkan dalam tiga laga uji coba.

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Tercatat sebelumnya dalam dua laga yang digelar di Bangkok, Thailand tercatat pemilik 11 gelar juara itu juga menang melawan Police Tero (2-1), dan Chiangrai United (2-1).

Selain laga uji coba terakhir, Persija Jakarta juga launching tim menjelang tampil pada musim 2026/27.

Persija Jakarta meraih kemenangan di laga uji coba pemungkas melawan wakil Australia, Brisbane Roar, Sabtu (29/8)

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