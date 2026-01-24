Persija Jakarta Hajar Madura United, Mauricio Souza Ungkap Hal yang Belum Sempurna

jpnn.com - Bermain di hadapan publik sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jumat (23/1/2026) malam, Macan Kemayoran menang meyakinkan dengan skor 2-0.

Kemenangan Persija ditentukan lewat dua momen krusial dari titik putih.

Gustavo Almeida sukses menjalankan tugasnya sebagai algojo penalti pada menit ke-44.

Keunggulan tuan rumah baru benar-benar aman di pengujung laga.

Emaxwell Souza menambah gol kedua Persija setelah kembali memanfaatkan penalti.

Di luar dua gol tersebut, Persija tampil jauh lebih dominan sepanjang pertandingan.

Penguasaan bola mencapai 63 persen menjadi gambaran kontrol permainan tim asuhan Mauricio Souza.

Dari total 18 percobaan tembakan yang dilepaskan, lima di antaranya mengarah tepat ke sasaran.