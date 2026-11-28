jpnn.com - Persija Jakarta merayakan hari jadi ke-98 dengan hasil meyakinkan. Macan Kemayoran melumat Garudayaksa FC dengan skor 5-1 dalam lanjutan Super League 2026/2027 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (28/11/2026) malam WIB.

Kemenangan tersebut membuat Persija makin mantap di posisi teratas klasemen sementara.

Tim besutan Shin Tae-yong kini mengoleksi 25 poin dari 11 pertandingan.

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Persija Pesta Lima Gol di Patriot

Persija langsung memperlihatkan dominasinya sejak babak pertama. Kwon Chang-hoon membuka keunggulan pada menit ke-15 sebelum Alexander Jeremejeff memperlebar jarak sembilan menit kemudian.

Garudayaksa sempat memberikan perlawanan melalui gol Brian Rubio pada menit ke-50. Namun, Persija kembali mengambil kendali setelah Jeremejeff mencetak gol keduanya pada menit ke-63.

Hanya berselang tiga menit, keunggulan tuan rumah bertambah akibat gol bunuh diri Wahyu Prasetyo. Ivan Mamut kemudian melengkapi pesta gol Persija melalui gol kelima pada menit ke-73.

Hasil tersebut menjadi kado istimewa bagi Persija yang tengah merayakan ulang tahun ke-98.

Dewa United Terus Membayangi Persija

Meski berhasil mempertahankan posisi teratas, Persija belum bisa bersantai. Dewa United masih menjadi pesaing terdekat dengan koleksi 23 poin di peringkat kedua.