Persija Jakarta Hancurkan Garudayaksa FC, Begini Kondisi Terkini Papan Atas Klasemen
jpnn.com - Persija Jakarta merayakan hari jadi ke-98 dengan hasil meyakinkan. Macan Kemayoran melumat Garudayaksa FC dengan skor 5-1 dalam lanjutan Super League 2026/2027 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (28/11/2026) malam WIB.
Kemenangan tersebut membuat Persija makin mantap di posisi teratas klasemen sementara.
Tim besutan Shin Tae-yong kini mengoleksi 25 poin dari 11 pertandingan.
Persija Pesta Lima Gol di Patriot
Persija langsung memperlihatkan dominasinya sejak babak pertama. Kwon Chang-hoon membuka keunggulan pada menit ke-15 sebelum Alexander Jeremejeff memperlebar jarak sembilan menit kemudian.
Garudayaksa sempat memberikan perlawanan melalui gol Brian Rubio pada menit ke-50. Namun, Persija kembali mengambil kendali setelah Jeremejeff mencetak gol keduanya pada menit ke-63.
Hanya berselang tiga menit, keunggulan tuan rumah bertambah akibat gol bunuh diri Wahyu Prasetyo. Ivan Mamut kemudian melengkapi pesta gol Persija melalui gol kelima pada menit ke-73.
Hasil tersebut menjadi kado istimewa bagi Persija yang tengah merayakan ulang tahun ke-98.
Dewa United Terus Membayangi Persija
Meski berhasil mempertahankan posisi teratas, Persija belum bisa bersantai. Dewa United masih menjadi pesaing terdekat dengan koleksi 23 poin di peringkat kedua.
Persija Jakarta menghancurkan Garudayaksa FC dengan skor 5-1. Kemenangan ini membuat persaingan papan atas klasemen Super League makin menarik.
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