Persija Jakarta Harus Siap, Mesin Gol Persib Bandung Sedang Lapar
jpnn.com - Persib Bandung mendapat tambahan tenaga penting menjelang menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26.
Striker andalan Maung Bandung Andrew Jung dipastikan dalam kondisi siap tempur untuk pertandingan yang berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026).
Laga nanti bakal menjadi pengalaman perdana bagi penyerang asal Prancis itu merasakan atmosfer duel klasik antara Persib melawan Persija.
Sebelumnya, Jung gagal ambil bagian pada pertemuan pertama kontra Persija lantaran masih berkutat dengan cedera.
Kini, Andrew Jung sudah kembali prima. Penyerang berusia 28 tahun itu siap membantu Persib mencuri kemenangan di Samarinda.
"Kami bersiap dengan baik. Kami berlatih hari ini dan akan terus mematangkan persiapan sepanjang minggu untuk memenangkan pertandingan."
"Kami tahu, kami harus memenangkan semua pertandingan," jelas mantan pemain Valenciennes itu.
Persib sendiri tengah berada dalam situasi wajib menang demi menjaga asa merebut gelar juara Super League 2025/26. Karena itu, tidak ada pilihan lain selain menyapu bersih sisa pertandingan dengan poin penuh.
Persija Jakarta harus ekstra hati-hati menghadapi bomber Persib Bandung yang sedang lapar.
