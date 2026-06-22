Persija Jakarta Ikuti Jejak PSM Makassar Gunakan Adidas, Persik Kediri Menyusul?

jpnn.com - Persija Jakarta resmi menjalin kemitraan dengan jenama asal Jerman Adidas untuk Super League 2026/27.

Kerja sama ini mencakup penyediaan apparel tim, mulai dari jersei hingga berbagai perlengkapan pendukung lainnya.

Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca menyambut positif kolaborasi tersebut.

Dia menilai kerja sama dengan brand global seperti Adidas menjadi langkah penting dalam pengembangan klub ke depan.

"Kolaborasi bersama adidas yang merupakan brand global menjadi salah satu langkah penting dalam perjalanan klub."

“Kami melihat adanya kesamaan visi untuk menghadirkan standar terbaik serta memberikan kebanggaan bagi seluruh keluarga besar Persija, Jakmania, dan Jakarta,” ujar Prapanca.

Sementara itu, Senior Manager Brand Activation Adidas Indonesia Cinita Dewi Mayakatri mengatakan bahwa kemitraan dengan Persija menjadi sebuah kehormatan bagi pihaknya.

Menurutnya, kerja sama ini juga didasari oleh prestasi Persija serta besarnya basis pendukung yang dimiliki klub ibu kota tersebut.