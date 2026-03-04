menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persija Jakarta Imbang Melawan Borneo FC, Rizky Ridho Soroti Masalah Krusial

Persija Jakarta Imbang Melawan Borneo FC, Rizky Ridho Soroti Masalah Krusial

Persija Jakarta Imbang Melawan Borneo FC, Rizky Ridho Soroti Masalah Krusial
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho (belakang) dalam pertandingan melawan Borneo FC. Foto: Persija.

jpnn.com - Hasil imbang yang diraih Persija Jakarta saat menjamu Borneo FC pada pekan ke-24 BRI Super League menyisakan rasa getir bagi tuan rumah.

Duel Persija vs Borneo FC di Jakarta International Stadium (JIS), Selasa (3/4/2026) malam, berakhir dengan skor 2-2.

Kapten Persija Rizky Ridho tak menampik kekecewaan atas hasil tersebut.

Baca Juga:

Menurutnya, tambahan satu poin tidak cukup untuk menjaga laju Persija dalam perburuan gelar juara musim ini.

"Sangat sedih kami harus kehilangan dua poin di kandang. Semua tentu kecewa dengan hasil ini."

"Kami sudah berusaha memberikan tiga poin agar makin dekat ke papan atas sesuai target kami, yaitu juara," tegasnya.

Baca Juga:

Meski gagal meraih poin penuh, Ridho menegaskan timnya belum menyerah. 

Pemilik 50 caps di Timnas Indonesia itu menilai peluang Persija masih terbuka lebar selama sisa kompetisi dijalani dengan maksimal.

Persija Jakarta vs Borneo FC berakhir imbang 2-2. Rizky Ridho menumpahkan kekecewaan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI