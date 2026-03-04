Persija Jakarta Imbang Melawan Borneo FC, Rizky Ridho Soroti Masalah Krusial

jpnn.com - Hasil imbang yang diraih Persija Jakarta saat menjamu Borneo FC pada pekan ke-24 BRI Super League menyisakan rasa getir bagi tuan rumah.

Duel Persija vs Borneo FC di Jakarta International Stadium (JIS), Selasa (3/4/2026) malam, berakhir dengan skor 2-2.

Kapten Persija Rizky Ridho tak menampik kekecewaan atas hasil tersebut.

Menurutnya, tambahan satu poin tidak cukup untuk menjaga laju Persija dalam perburuan gelar juara musim ini.

"Sangat sedih kami harus kehilangan dua poin di kandang. Semua tentu kecewa dengan hasil ini."

"Kami sudah berusaha memberikan tiga poin agar makin dekat ke papan atas sesuai target kami, yaitu juara," tegasnya.

Meski gagal meraih poin penuh, Ridho menegaskan timnya belum menyerah.

Pemilik 50 caps di Timnas Indonesia itu menilai peluang Persija masih terbuka lebar selama sisa kompetisi dijalani dengan maksimal.