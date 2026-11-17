jpnn.com - Persija Jakarta kembali menjalani latihan setelah mendapatkan waktu libur selama jeda internasional.

Pelatih Persija Shin Tae-yong menyebut seluruh pemain telah berkumpul untuk memulai persiapan menghadapi pertandingan berikutnya.

Sejumlah pemain yang sebelumnya memperkuat Timnas Indonesia, seperti Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, Shayne Pattynama, Arlyansyah Abdulmanan, dan Rayhan Hannan, juga sudah kembali bergabung.

Shin memastikan kondisi anak asuhnya cukup baik untuk melanjutkan persiapan menghadapi lanjutan Super League 2026/27.

"Kemarin tim mendapatkan waktu libur dan hari ini kami kembali berkumpul untuk menjalani latihan. Mulai besok, mereka akan kembali mengikuti latihan secara normal," ujar Shin.

Persija dijadwalkan bertandang ke markas PSM Makassar pada Sabtu (21/11).

Selanjutnya, Rizky Ridho dan kolega akan menghadapi Sumsel United dalam ajang I.League Cup 2026/27 pada Selasa (24/11).

Shin berharap kondisi fisik anak asuhnya tetap terjaga di tengah padatnya jadwal pertandingan.