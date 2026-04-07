Persija Jakarta Kembali ke GBK, Mampukah Bangkit saat Hadapi Persebaya Surabaya?
jpnn.com - Persija Jakarta akan menghadapi Persebaya Surabaya pada lanjutan Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (11/4/2026) pukul 19.00 WIB.
Kepastian tersebut diumumkan melalui akun media sosial resmi Persija, Selasa (7/4).
Pertandingan ini menandai kembalinya Macan Kemayoran bermain di GBK setelah terakhir tampil pada awal Februari saat menghadapi Arema FC.
Saat itu, skuad asuhan Mauricio Souza harus menelan kekalahan dengan skor 0-2.
Menarik ditunggu kebangkitan Rizky Ridho dan kolega setelah dalam tiga laga terakhir gagal mendulang poin penuh.
Persija hanya mampu mengumpulkan dua angka dari hasil imbang melawan Borneo FC (2-2) dan Dewa United (1-1), serta menelan kekalahan dari Bhayangkara FC (2-3).
Sementara itu, Persebaya Surabaya datang dengan modal positif setelah menang 1-0 atas Persita Tangerang pada laga terakhir.
Meski demikian, tim berjuluk Bajul Ijo itu tetap harus waspada karena pada pertemuan pertama kalah 1-3 dari Persija Jakarta.(x/mcr16/jpnn)
Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Naufal
