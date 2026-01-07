Persija Jakarta Kirim 3 Pemain Muda Cari Pengalaman

jpnn.com - Persija Jakarta mengambil langkah strategis di pertengahan musim BRI Super League 2025/2026 dengan meminjamkan tiga pemain muda untuk mendapatkan pengalaman jam terbang.

Tiga pemain yang dipinjamkan ialah Alfriyanto Nico Saputro (22 tahun), Figo Dennis (19), dan Jehan Pahlevi (19).

Selama masa peminjaman hingga akhir musim, mereka diharapkan dapat menambah jam terbang, mematangkan mental bertanding, dan memperkaya pengalaman di level kompetitif.

Sepanjang musim ini, ketiganya telah mendapat kesempatan tampil bersama Persija.

Nico bermain di lima pertandingan dan mencatatkan satu asis, Figo tampil dua kali, sementara Levi baru sekali merasakan lapangan.

Meski menit bermain terbatas, pengalaman ini menjadi bekal penting bagi mereka di klub tujuan peminjaman.

Direktur Olahraga Persija Bambang Pamungkas menekankan bahwa masa peminjaman bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari proses pembinaan pemain muda yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin.

"Masa peminjaman ini kami pandang sebagai bagian penting dari proses perkembangan mereka. Bukan hanya soal menit bermain, tetapi juga tentang bagaimana menghadapi tekanan dan menjaga konsistensi."