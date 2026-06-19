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Persija Jakarta Kunci Rayhan Hannan hingga 2029

Persija Jakarta Kunci Rayhan Hannan hingga 2029
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Gelandang Persija Rayhan Hannan. Foto: ILeague.

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta memastikan salah satu aset berharganya tetap bertahan di ibu kota. 

Manajemen Macan Kemayoran resmi memperpanjang kontrak Rayhan Hannan selama tiga musim ke depan setelah melihat perkembangan pesat sang pemain yang kini menjelma menjadi sosok penting di dalam skuad.

Keputusan Persija memperpanjang masa bakti Rayhan Hannan bukan tanpa alasan. 

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Gelandang serang berusia muda itu dinilai berhasil membuktikan kualitasnya sepanjang Super League 2025/2026 hingga membuat manajemen tak ragu mengamankan jasanya dalam jangka panjang.

Hannan menjadi salah satu pemain yang mengalami lonjakan performa signifikan pada musim lalu. 

Selain kreatif dalam membangun serangan, ia juga dikenal memiliki etos kerja tinggi dengan aktif membantu pertahanan sejak lini depan.

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Performa impresif tersebut membuat pemain jebolan Elite Pro Academy (EPA) Persija itu semakin sering mendapatkan kepercayaan sebagai starter. 

Dari 17 penampilannya musim lalu, Hannan mampu menyumbangkan tiga gol dan satu assist. 

Persija Jakarta mengumumkan perpanjangan kontrak pemain muda Rayhan Hannan. Penggawa Timnas Indonesia diikat kontrak selama tiga musim.

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