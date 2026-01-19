Persija Jakarta Lepas Gustavo Franca, Perpisahan Terjadi dengan Saling Hormat
jpnn.com - Kebersamaan Gustavo Franca dengan Persija Jakarta resmi berakhir di tengah perjalanan Super League 2025/2026.
Manajemen Macan Kemayoran dan pemain asal Brasil itu sepakat untuk mengakhiri kerja sama lebih cepat dari durasi kontrak awal.
Keputusan tersebut diambil secara profesional dengan pertimbangan terbaik bagi kedua belah pihak.
Persija menilai langkah ini memberi ruang bagi klub maupun sang pemain untuk melanjutkan karier ke arah yang lebih positif.
Manajemen Persija pun menyampaikan apresiasi atas dedikasi yang telah diberikan Franca selama menjadi bagian dari tim.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Gustavo Franca atas kontribusi, sikap profesional, dan komitmennya selama membela Persija."
"Setiap pemain yang datang ke Persija selalu membawa harapan, dan Franca telah berusaha menjawabnya dengan kerja keras. Keputusan ini diambil dengan saling menghormati dan demi kebaikan bersama," ucap Direktur Persija Mohamad Prapanca.
Selama berseragam Persija, Franca tercatat turun dalam 13 pertandingan dari total 17 laga putaran pertama.
