Persija Jakarta Makin Garang Menjelang Super League 2026/27, Semen Padang Jadi Korban

jpnn.com - Persija Jakarta makin percaya diri menatap Super League 2026/27 dengan komposisi skuad yang ada.

Pada laga uji coba terakhir, tim asuhan Shin Tae-yong itu menang telak 3-0 melawan Semen Padang.

Berlaga di Stadion Madya, Senayan, Rabu (2/9/2026), gol kemenangan Macan Kemayoran lahir melalui brace Arlyansyah Abdulmanan dan satu gol Stjepan Loncar.

Manajer Persija Ardhi Tjahjoko mengaku puas dengan kinerja Rizky Ridho dan kolega.

Menurutnya, para pemain menunjukkan progres permainan luar biasa untuk menatap musim baru.

“Penampilan para pemain saya pikir sangat baik. Taktik dan strategi yang disiapkan pelatih mampu diterapkan sesuai rencana di lapangan,” ujar Adhi.

“Hasil ini menjadi modal positif sekaligus menambah keyakinan kami untuk menyambut kick-off Super League 2026/2027.”

Tercatat, Persija Jakarta tidak terkalahkan pada tiga laga uji coba terakhir.