Persija Jakarta Makin Nyaman di Puncak seusai Kalahkan Persik Kediri
jpnn.com - Persija Jakarta kembali melanjutkan tren positif di Super League 2026/27 seusai mengalahkan Persik Kediri.
Berlaga di Jakarta International Stadium, Senin (26/10), tim berjuluk Macan Kemayoran itu menang dengan skor 2-1.
Pada laga ini, skuad asuhan Shin Tae-yong tertinggal lebih dahulu setelah Imanol Garcia mencetak gol pada menit ke-10.
Persija kemudian membalas melalui Denis Kolinger pada menit ke-64 dan Rizky Ridho dua menit berselang.
Kemenangan ini membuat Persija Jakarta memperlebar jarak dengan Dewa United Banten menjadi empat poin.
Sebelumnya, tim berjuluk Anak Dewa itu kalah 0-4 dari Arema FC.
Untuk sementara, Persija memimpin klasemen dengan raihan 18 poin, hasil dari enam kemenangan dalam tujuh laga.
Sementara itu, ini menjadi kekalahan ketiga Persik di musim 2026/27.
Persija Jakarta kembali melanjutkan tren positif pada Super League 2026/27 seusai mengalahkan Persik Kediri
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persija & Persebaya Menang, Bhayangkara FC Belum Terkalahkan
- Link Live Streaming Persija vs Persik: Misi Macan Kemayoran Jaga Takhta
- Bhayangkara FC vs PSM, Juku Eja Siap Beri Kejutan untuk The Guardians
- Persija Jakarta vs Persik Kediri: Shin Tae Yong Bocorkan Resep Mengamankan Tiga Poin
- Kemenangan Persib Kali Ini Sangat Emosional, Mungkin Anda Sudah Tahu Penyebabnya
- Persik Siapkan Kejutan di Markas Persija, Dapat Poin Jadi Target