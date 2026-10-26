Persija Jakarta Makin Nyaman di Puncak seusai Kalahkan Persik Kediri

jpnn.com - Persija Jakarta kembali melanjutkan tren positif di Super League 2026/27 seusai mengalahkan Persik Kediri.

Berlaga di Jakarta International Stadium, Senin (26/10), tim berjuluk Macan Kemayoran itu menang dengan skor 2-1.

Pada laga ini, skuad asuhan Shin Tae-yong tertinggal lebih dahulu setelah Imanol Garcia mencetak gol pada menit ke-10.

Persija kemudian membalas melalui Denis Kolinger pada menit ke-64 dan Rizky Ridho dua menit berselang.

Kemenangan ini membuat Persija Jakarta memperlebar jarak dengan Dewa United Banten menjadi empat poin.

Sebelumnya, tim berjuluk Anak Dewa itu kalah 0-4 dari Arema FC.

Untuk sementara, Persija memimpin klasemen dengan raihan 18 poin, hasil dari enam kemenangan dalam tujuh laga.

Sementara itu, ini menjadi kekalahan ketiga Persik di musim 2026/27.