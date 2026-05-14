Persija Jakarta Masih Punya Harga Diri, Fabio Calonego Kirim Pesan Tegas

jpnn.com - Fabio Calonego menegaskan Persija Jakarta belum menyerah meski peluang menjadi juara BRI Super League 2025/26 sudah tertutup.

Setelah hasil mengecewakan melawan Persib Bandung di laga sebelumnya, Macan Kemayoran diminta segera bangkit pada dua pertandingan tersisa.

Fabio mengakui kekalahan terakhir meninggalkan rasa kecewa di dalam tim.

Namun, menurut dia, Persija tidak boleh terlalu lama terjebak dalam penyesalan karena perjalanan satu musim tidak ditentukan hanya oleh satu hasil pertandingan.

Pemain asal Brasil itu menilai karakter sejati sebuah tim justru terlihat dari cara mereka merespons kegagalan dan kembali berdiri menghadapi tekanan.

"Yang benar-benar menunjukkan siapa kami ialah kerja keras yang dilakukan setiap hari serta karakter yang kami miliki."

"Rasa sakit itu wajar karena hanya mereka yang benar-benar peduli yang bisa merasakannya. Namun, klub besar tidak hanya dikenang lewat trofi, tetapi juga melalui kemampuan mereka bangkit setelah terjatuh," jelasnya.

Fabio pun meminta seluruh elemen tim kembali memusatkan perhatian pada dua laga terakhir.