Persija Jakarta Menang Dramatis, Shin Tae Yong Justru Bongkar Masalah Serius di JIS

jpnn.com - Kemenangan Persija Jakarta atas Persik Kediri pada lanjutan Super League 2026/27 ternyata tidak sepenuhnya membuat Shin Tae Yong puas.

Di balik keberhasilan itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut justru menyoroti persoalan serius yang dinilainya mengganggu jalannya pertandingan di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10/2026).

Shin menilai kondisi rumput yang buruk menjadi kendala bagi Persija untuk memperagakan permainan sesuai dengan keinginan tim pelatih.

Masalah Serius di JIS

Mantan pelatih Timnas Indonesia itu bahkan menegaskan persoalan tersebut tidak semestinya dibiarkan berlarut-larut.

Dia meminta adanya penanganan yang lebih serius agar pertandingan dapat berlangsung dengan kualitas permainan yang lebih baik dan memberikan pengalaman yang layak bagi para penonton.

"Saya rasa semua orang yang menyaksikan pertandingan tadi dapat menilai sendiri bahwa kualitas lapangan sangat memprihatinkan," ucapnya.

"Kondisi seperti ini jelas tidak mendukung penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Keadaan lapangan juga membuat kami kesulitan menerapkan pola permainan yang sudah direncanakan."

Persija Kesulitan Melawan Persik

Pernyataan tersebut muncul setelah Persija menjalani pertandingan yang tidak mudah. Macan Kemayoran sempat berada dalam posisi tertinggal sejak menit ke-10 akibat gol Imanol Garcia.