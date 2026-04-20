Persija Jakarta Mengancam, Masih Ada Jalan Menuju Puncak?
jpnn.com - Persija Jakarta kembali mengamankan tiga poin penting saat menyambangi markas PSBS Biak pada pekan ke-28 BRI Super League.
Duel PSBS vs Persija di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (18/4/20206), berakhir dengan skor tipis 0-1.
Gol semata wayang Maxwell Souza pada menit ke-7 sudah cukup bagi Persija untuk pulang dengan tiga angka.
Hasil tersebut membuat Macan Kemayoran tetap menjaga posisi di papan atas klasemen.
Persija kini berada di peringkat ketiga klasemen Super League dengan koleksi 58 poin.
Gelandang Persija Fabio Calonego menjadi sorotan seusai dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam laga tersebut.
Pemain asal Brasil itu menilai kemenangan ini lahir dari kedisiplinan dan karakter permainan Macan Kemayoran.
"Pertandingan ini berjalan sulit karena PSBS bermain dengan sangat terorganisir meskipun posisi mereka di klasemen tidak berada di atas," ucap Calonego.
Persija Jakarta diam-diam terus menekan papan atas klasemen. Masih terbuka peluang menuju puncak?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
