Persija Jakarta Mengerikan di Pekan ke-4 Super League

jpnn.com - BANTUL - Bali United mencukur Persijap Jepara 6-1 pada pekan ke-4 Super League.

Namun, Persija Jakarta tampaknya lebih mengerikan ketimbang Bali United di pekan ke-4 ini.

Bali United berpesta gol di kandangnya sendiri, Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, sedangkan Persija menang 4-0 dari tuan rumah PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul.

Jika Anda menonton dua laga tersebut kemarin, kemungkinan besar Anda akan menyimpulkan perjuangan Persija untuk menang lebih sulit ketimbang Bali United.

Pelatih Persija Shin Tae-yong tampaknya baru menemukan formula yang tepat saat jeda.

Persija baru membuka keran gol melalui Alexander Jeremejeff pada menit ke-77. Umpan mendatar Stjepan Loncar disambut dengan sontekan kaki kanan yang membawa Macan Kemayoran unggul 1-0.

Empat menit berselang, giliran Loncar yang mencatatkan namanya di papan skor.

Menerima umpan lambung Kerim Memija, gelandang asal Bosnia dan Herzegovina itu melepaskan tendangan first time yang menghujam gawang tuan rumah. Persija pun menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-81.