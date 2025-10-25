menu
Persija Jakarta Menghormati Madura United, Lihat Klasemen

Persija Jakarta mengalahkan Madura United di pekan ke-10 BRI Super League. Foto: persija

jpnn.com - PAMEKASAN - Persija Jakarta meraih kemenangan di pekan ke-10 BRI Super League.

Bertandang ke markas Madura United di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (24/10) malam, Persija si Macan Kemayoran harus bersusah payah mengalahkan tuan rumah 1-0.

Gol semata wayang dalam laga sengit itu dicetak Emaxwell Souza pada menit ke-37.

Pada babak kedua, Persija, khususnya lini pertahanan, harus berjuang meredam upaya Madura United menyamakan kedudukan.

Gawang si Macan yang dikawal Andritany Ardhiyasa pun selamat.

Seusai pertandingan, Pelatih Persija Maurico Souza memuji penampilan timnya dan juga menyampaikan rasa hormat kepada perlawanan Madura United.

Cek update hasil pekan ke-10 dan klasemen Super League setelah Madura United vs Persija Jakarta tuntas.

