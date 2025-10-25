Persija Jakarta Menghormati Madura United, Lihat Klasemen
Sabtu, 25 Oktober 2025 – 06:55 WIB
jpnn.com - PAMEKASAN - Persija Jakarta meraih kemenangan di pekan ke-10 BRI Super League.
Bertandang ke markas Madura United di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (24/10) malam, Persija si Macan Kemayoran harus bersusah payah mengalahkan tuan rumah 1-0.
Gol semata wayang dalam laga sengit itu dicetak Emaxwell Souza pada menit ke-37.
Pada babak kedua, Persija, khususnya lini pertahanan, harus berjuang meredam upaya Madura United menyamakan kedudukan.
Gawang si Macan yang dikawal Andritany Ardhiyasa pun selamat.
Seusai pertandingan, Pelatih Persija Maurico Souza memuji penampilan timnya dan juga menyampaikan rasa hormat kepada perlawanan Madura United.
Cek update hasil pekan ke-10 dan klasemen Super League setelah Madura United vs Persija Jakarta tuntas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- PSBS Biak Vs Persebaya Surabaya Menghasilkan 3 Kartu Merah
- Live Streaming PSBS Biak Vs Persebaya: Habis-habisan
- Persebaya Surabaya Bisa Apa Melawan PSBS Biak Sore Ini?
- Lihat Posisi Dewa United di Klasemen Super League
- Terungkap Rahasia di Balik Kemenangan PSIM Yogyakarta dari Dewa United
- Hantam Dewa United, PSIM Gusur Persija dan Persib