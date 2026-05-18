Persija Jakarta Menulis Sejarah Baru, tapi Mauricio Souza Masih Kejar Sesuatu

jpnn.com - Persija Jakarta menorehkan pencapaian istimewa pada penghujung BRI Super League 2025/26.

Kemenangan 3-1 atas Persik Kediri pada pekan ke-33 bukan hanya memperpanjang tren positif Macan Kemayoran, tetapi juga membawa klub ibu kota mencatatkan rekor baru.

Hasil itu membuat koleksi poin Persija kini menyentuh 68, jumlah tertinggi yang pernah diraih mereka dalam satu musim kompetisi sejak format Liga 1 bergulir pada 2017.

Catatan itu melampaui rekor sebelumnya, yakni 66 poin yang dibukukan saat Persija finis sebagai runner up pada musim 2022/23.

Pencapaian tersebut menjadi sinyal bahwa Persija kembali berada di jalur yang tepat setelah mengalami pasang surut dalam beberapa musim terakhir.

Setelah sempat mengangkat trofi juara pada 2018, performa Macan Kemayoran memang mengalami fluktuasi. Namun, musim ini Macan Kemayoran kembali menunjukkan perkembangan yang menjanjikan.

Pelatih Persija Mauricio Souza mengaku bangga bisa menjadi bagian dari rekor bersejarah tersebut.

Meski demikian, pelatih asal Brasil itu menegaskan timnya belum merasa sepenuhnya puas.