Persija Jakarta Mulai Persiapan Menjelang Latihan Perdana Bersama Shin Tae-yong

jpnn.com - Persija Jakarta memulai persiapan awal menghadapi musim 2026/27 dengan menjalani Pre-Competition Medical Assessment (PCMA) di RS Premier Bintaro.

Dokter tim Persija Muhammad Andeansah mengungkapkan pemeriksaan kesehatan tersebut bertujuan memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi optimal sebelum menjalani program latihan.

Tidak hanya itu, PCMA juga dilakukan untuk mendeteksi potensi gangguan kesehatan maupun risiko cedera sejak dini.

"Tujuan utama PCMA ialah memastikan keamanan pemain sebelum memasuki program latihan dan kompetisi."

"Pemeriksaan ini berfokus pada deteksi kondisi medis yang berpotensi membahayakan pemain, termasuk kesehatan secara umum, kelainan jantung, kondisi cedera, dan risiko cedera," ujar alumni FK Universitas Padjadjaran itu.

Persija dijadwalkan menggelar latihan perdana pada Selasa (14/7) di Bojongsari, Depok.

Sesi latihan tersebut akan dipimpin langsung oleh pelatih Shin Tae-yong sebagai awal persiapan menyambut Piala Presiden 2026.

Setelah itu, Macan Kemayoran dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada akhir bulan. Selama berada di Negeri Gajah Putih, Persija juga akan melakoni sejumlah laga uji coba.(fal/jpnn)