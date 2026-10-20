menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persija Jakarta Musafir ke Bekasi Menghadapi Arema FC, STY Mencoba Legawa

Persija Jakarta Musafir ke Bekasi Menghadapi Arema FC, STY Mencoba Legawa

Persija Jakarta Musafir ke Bekasi Menghadapi Arema FC, STY Mencoba Legawa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong saat konferensi pers menjelang laga melawan Arema FC di Persija Training Ground, Sawangan, Selasa (20/10). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Persija Jakarta akan menjamu Arema FC dalam lanjutan Super League 2026/2027 di Bekasi. Pelatih Persija Shin Tae-yong menyayangkan timnya tidak bisa menggelar pertandingan tersebut di kandang sendiri.

“Secara pribadi, saya merasa sangat menyayangkan ketika sebuah tim tidak bisa memainkan pertandingan kandangnya di stadion sendiri,” ujar Shin.

“Menurut saya, tim tuan rumah seharusnya bisa memberikan penampilan terbaik di kandang demi para pendukungnya,” imbuhnya.

Baca Juga:

Persija harus menjalani laga kandang di luar Jakarta sebagai buntut hukuman setelah pertandingan melawan Persib Bandung. Dalam laga bertajuk El Clasico tersebut, suporter Persija dianggap melakukan intimidasi berlebihan.

Shin berharap Persija bisa kembali bermain di kandang sendiri dan mendapat dukungan langsung dari para penggemar fanatiknya.

“Bagaimanapun, kami adalah tim profesional yang harus berusaha tampil maksimal di mana pun pertandingan berlangsung,” ungkap Shin.

Baca Juga:

“Bermain di kandang sendiri tentu memiliki arti tersendiri karena kami ingin memberikan penampilan terbaik bagi para suporter yang mendukung kami secara langsung.”

Laga Persija Jakarta kontra Arema FC dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10), mulai pukul 19.00 WIB.

Pelatih Persija Shin Tae-yong bicara tim mengenai tim asuhannya yang menjadi musafir ke Bekasi di laga lawan Arema FC, Rabu (21/10)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI