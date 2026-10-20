Persija Jakarta Musafir ke Bekasi Menghadapi Arema FC, STY Mencoba Legawa

jpnn.com - Persija Jakarta akan menjamu Arema FC dalam lanjutan Super League 2026/2027 di Bekasi. Pelatih Persija Shin Tae-yong menyayangkan timnya tidak bisa menggelar pertandingan tersebut di kandang sendiri.

“Secara pribadi, saya merasa sangat menyayangkan ketika sebuah tim tidak bisa memainkan pertandingan kandangnya di stadion sendiri,” ujar Shin.

“Menurut saya, tim tuan rumah seharusnya bisa memberikan penampilan terbaik di kandang demi para pendukungnya,” imbuhnya.

Persija harus menjalani laga kandang di luar Jakarta sebagai buntut hukuman setelah pertandingan melawan Persib Bandung. Dalam laga bertajuk El Clasico tersebut, suporter Persija dianggap melakukan intimidasi berlebihan.

Shin berharap Persija bisa kembali bermain di kandang sendiri dan mendapat dukungan langsung dari para penggemar fanatiknya.

“Bagaimanapun, kami adalah tim profesional yang harus berusaha tampil maksimal di mana pun pertandingan berlangsung,” ungkap Shin.

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“Bermain di kandang sendiri tentu memiliki arti tersendiri karena kami ingin memberikan penampilan terbaik bagi para suporter yang mendukung kami secara langsung.”

Laga Persija Jakarta kontra Arema FC dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10), mulai pukul 19.00 WIB.