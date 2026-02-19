Persija Jakarta Pasang Target Tiga Poin, PSM Makassar di Depan Mata

jpnn.com - Persija Jakarta membidik kemenangan saat menjamu PSM Makassar pada laga lanjutan BRI Super League 2025/26.

Pelatih Persija Mauricio Souza menegaskan anak asuhnya harus tetap fokus demi melanjutkan tren positif yang sedang dibangun.

Pada laga terakhir, tim berjuluk Macan Kemayoran itu sukses mencuri kemenangan 1-0 di kandang Bali United.

Hasil tersebut diharapkan menjadi modal penting mengingat Rizky Ridho dan kolega kini berada di jalur perebutan gelar juara.

"Kami memiliki tim yang sangat termotivasi untuk pertandingan besok."

"Kami berharap bisa memainkan permainan terbaik dan merebut tiga poin," ujar Mauricio.

Optimisme serupa juga disampaikan pemain Persija Fabio Calonego.

Pemain kelahiran 24 Juli 1997 itu menilai kemenangan wajib diraih karena Persija akan tampil di hadapan pendukung sendiri.