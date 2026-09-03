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Persija Jakarta Pede Hadapi Borneo FC dengan Modal Tidak Terkalahkan di 4 Laga Uji Coba

Persija Jakarta Pede Hadapi Borneo FC dengan Modal Tidak Terkalahkan di 4 Laga Uji Coba
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Selebrasi Stjepan Loncar seusai mencetak gol ke gawang Semen Padang pada laga uji coba yang digelar di Stadion Madya, Jakarta, Rabu (2/9). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta percaya diri menatap Super League 2026/27 seusai meraih kemenangan di laga uji coba melawan Semen Padang.

Berlaga di Stadion Madya, Senayan, Rabu (2/9) skuad asuhan Shin Tae-yong itu menang dengan skor 3-0.

Pada laga tersebut tercatat gol kemenangan tim berjuluk Macan Kemayoran itu dicetak oleh brace Arlyansyah Abdulmanan dan Stjepan Loncar.

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Manajer Persija, Ardhi Tjahjoko menilai kemenangan atas tim berjuluk Kabau Sirah itu menjadi modal penting untuk menghadapi Borneo FC.

Terlebih laga perdana Rizky Ridho cum suis pada ajang akbar sepak bola Tanah Air itu digelar tandang di Samarinda.

“Hasil ini menjadi modal positif sekaligus menambah keyakinan kami untuk menyambut kick-off Super League 2026/27,” ujar Ardhi.

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“Kami berharap seluruh proses persiapan yang telah dijalani dapat membawa Persija tampil optimal sejak pertandingan pertama.”

Tercatat Persija Jakarta tidak terkalahkan pada empat laga uji coba terakhir.

Persija Jakarta percaya diri menatap Super League 2026/27 seusai meraih kemenangan di laga uji coba melawan Semen Padang, Rabu (2/9)

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