Persija Jakarta Permalukan Persis Solo, Witan Sudah Bidik Korban Berikutnya

jpnn.com - Euforia kemenangan belum habis dirasakan Persija Jakarta seusai melumat Persis Solo 3-0 di pekan kedua BRI Liga 1 2025/26, Sabtu (16/8/2025) malam. Namun, bagi Witan Sulaeman, pesta gol di Manahan hanyalah batu loncatan menuju laga berikutnya.

Macan Kemayoran berpesta berkat gol-gol dari Gustavo Franca, Maxwell, dan Eksel Runtuhaku.

Witan Sulaeman Ungkap Kunci Kemenangan

Witan yang dipercaya turun sebagai starter menilai skor telak tidak sepenuhnya mencerminkan jalannya pertandingan. Pemilik 49 caps di Timnas Indonesia itu mengakui Persis Solo memberi perlawanan sengit.

"Menurut saya, pertandingan ini cukup sulit. Persis bermain dengan baik, tetapi kami bisa memenangkan pertandingan."

"Intinya, kami hanya mengikuti instruksi dari pelatih bagaimana cara keluar dari tekanan. Alhamdulillah kami bisa melakukannya di pertandingan kali ini," tuturnya.

Fokus Menghadapi Malut United

Meski kemenangan terasa manis, Witan enggan larut dalam euforia. Mantan pemain Lechia Gdansk itu langsung mengalihkan fokus pada laga berikutnya kontra Malut United.

"Menurut saya pribadi, melawan Malut United pastinya memiliki pengalaman baru tersendiri karena di musim ini mereka mendatangkan pemain-pemain baru."

"Jadi, pada minggu depan kami akan mempersiapkan tim, menggelar latihan lagi, serta mendengarkan instruksi dari pelatih bagaimana cara menghadapi Malut," tandasnya.