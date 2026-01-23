menu
Persija Jakarta Pincang, Dony Pamungkas Ungkap Modal Macan Kemayoran
Bek kiri Persija Jakarta Dony Tri Pamungkas. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta bersiap menghadapi ujian penting saat menjamu Madura United pada pekan laga perdana pekan kedua BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Persija vs Madura United akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Macan Kemayoran harus tampil dengan komposisi yang jauh dari kata ideal.

Sejumlah nama penting dipastikan tak bisa merumput.

Fabio Calonego, Ryo Matsumura, Van Basty Sousa, dan Bruno Tubarao harus menepi akibat sanksi Komite Disiplin PSSI.

Situasi semakin rumit karena Hanif Sjahbandi dan Sousa juga masih berkutat dengan masalah kebugaran.

Kondisi tersebut membuat Persija tak punya banyak pilihan selain memaksimalkan pemain yang tersedia.

Bek kiri Persija Dony Tri Pamungkas menegaskan situasi sulit yang dihadapi timnya sudah diprediksi sejak awal.

