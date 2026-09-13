Persija Jakarta Pukul Persib Bandung, Luka Menalo Ungkap Hal yang Sulit Diterima

jpnn.com - Luka Menalo nyaris menjadi pembeda bagi Persib Bandung ketika menghadapi Persija Jakarta dalam lanjutan Super League 2026/27.

Masuk dari bangku cadangan pada menit ke-63, pemain asal Kroasia tersebut langsung memberikan energi baru bagi permainan Maung Bandung.

Menalo beberapa kali merepotkan pertahanan Persija. Salah satu peluangnya bahkan sempat membentur tiang gawang.

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Kontribusi penting lainnya hadir pada menit ke-82. Pemain berusia 30 tahun itu memberikan asis kepada Balsa Sekulic untuk mengubah skor menjadi 1-1.

Sayangnya, kontribusi tersebut tidak berujung pada poin bagi Persib. Persija kembali mencetak gol pada masa tambahan waktu melalui Ivan Mamut.

Gol tersebut sekaligus memastikan Macan Kemayoran mengamankan kemenangan 2-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (12/9/2026).

Luka Menalo Kecewa dengan Hasil Akhir

Bagi Menalo, hasil pertandingan terasa makin mengecewakan karena Persib sempat berhasil menyamakan kedudukan sebelum akhirnya kembali kebobolan.

"Saya benar-benar sulit menerima hasil seperti ini. Saya sangat kecewa hari ini dan sama sekali tidak bahagia dengan hasil pertandingan," ucapnya.