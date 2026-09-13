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Persija Jakarta Pukul Persib Bandung, Luka Menalo Ungkap Hal yang Sulit Diterima

Persija Jakarta Pukul Persib Bandung, Luka Menalo Ungkap Hal yang Sulit Diterima
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Sejumlah pemain Persib Bandung saat bertanding melawan Persija Jakarta. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Luka Menalo nyaris menjadi pembeda bagi Persib Bandung ketika menghadapi Persija Jakarta dalam lanjutan Super League 2026/27.

Masuk dari bangku cadangan pada menit ke-63, pemain asal Kroasia tersebut langsung memberikan energi baru bagi permainan Maung Bandung.

Menalo beberapa kali merepotkan pertahanan Persija. Salah satu peluangnya bahkan sempat membentur tiang gawang.

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Kontribusi penting lainnya hadir pada menit ke-82. Pemain berusia 30 tahun itu memberikan asis kepada Balsa Sekulic untuk mengubah skor menjadi 1-1.

Sayangnya, kontribusi tersebut tidak berujung pada poin bagi Persib. Persija kembali mencetak gol pada masa tambahan waktu melalui Ivan Mamut.

Gol tersebut sekaligus memastikan Macan Kemayoran mengamankan kemenangan 2-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (12/9/2026).

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Luka Menalo Kecewa dengan Hasil Akhir

Bagi Menalo, hasil pertandingan terasa makin mengecewakan karena Persib sempat berhasil menyamakan kedudukan sebelum akhirnya kembali kebobolan.

"Saya benar-benar sulit menerima hasil seperti ini. Saya sangat kecewa hari ini dan sama sekali tidak bahagia dengan hasil pertandingan," ucapnya.

Persib kalah dramatis dari Persija Jakarta di SUGBK. Luka Menalo buka suara soal hasil pertandingan yang membuatnya sangat kecewa.

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