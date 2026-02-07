Persija Jakarta Rekrut Cyrus Margono, Proyek Jangka Panjang Macan Kemayoran Terungkap

jpnn.com - Langkah Persija Jakarta di bursa transfer paruh musim belum berhenti.

Macan Kemayoran resmi menambah kekuatan di bawah mistar dengan merekrut kiper muda Cyrus Margono.

Penjaga gawang berusia 24 tahun itu telah meneken kontrak berdurasi 2,5 tahun.

Persija menilai kehadiran Cyrus bukan sekadar solusi instan, melainkan langkah strategis untuk memperkokoh fondasi tim dalam beberapa musim ke depan.

"Cyrus adalah kiper muda berkualitas, dengan pengalaman internasional, serta karakter yang kami nilai sesuai dengan kebutuhan tim."

"Kami berharap kehadirannya bisa menambah kekuatan dan kedalaman skuad, serta menjadi bagian penting dalam membangun fondasi tim untuk 2-3 musim ke depan," tegas Direktur Persija Jakarta Mohamad Prapanca.

Cyrus Margono memiliki latar belakang karier yang cukup berwarna.

Dia menimba ilmu sepak bola sejak usia muda di Amerika Serikat sebelum memperluas pengalamannya ke Eropa.