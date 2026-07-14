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Persija Jakarta Rekrut Kyohei Yoshino, Salah Satu Favorit Shin Tae Yong?

Persija Jakarta Rekrut Kyohei Yoshino, Salah Satu Favorit Shin Tae Yong?
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Kyohei Yoshino saat diumumkan ke publik sebagai rekrutan anyar Persija Jakarta di Jakarta, Selasa (14/7). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Persija Jakarta kembali menambah kekuatan dengan merekrut pemain asing asal Jepang Kyohei Yoshino dari Cerezo Osaka.

Pesepak bola kelahiran 8 November 1994 itu dikontrak selama dua musim oleh Macan Kemayoran.

Presiden Persija Mohamad Prapanca menyambut positif bergabungnya Kyohei.

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Menurut Prapanca, kehadiran pemain asal Miyagi tersebut diharapkan mampu menambah kekuatan tim asuhan Shin Tae-yong.

Karakter dan pengalaman Kyohei dinilai sesuai dengan kebutuhan Persija dalam membangun skuad yang makin kompetitif.

"Kyohei merupakan gelandang berpengalaman dengan karakter pekerja keras, disiplin, dan memiliki mentalitas yang kami butuhkan."

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"Pengalamannya bermain di kompetisi tertinggi Jepang dan Korea diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi tim, tidak hanya dalam permainan, tetapi juga di ruang ganti," kata Prapanca.

Manajemen Persija Jakarta kabarnya masih akan terus berburu pemain menjelang bergulirnya Super League 2026/27.

Manajemen Persija Jakarta kembali menambah kekuatan dengan merekrut pemain asing asal Jepang, Kyohei Yoshino dari Cerezo Osaka

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