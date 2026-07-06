Persija Jakarta Resmi Datangkan Pratama Arhan untuk Perkuat Sektor Kiri Pertahanan

jpnn.com, JAKARTA - Klub BRI Super League Persija Jakarta resmi merekrut bek sayap Pratama Arhan untuk memperkuat sektor kiri pertahanan mereka pada kompetisi musim 2026/2027.

Dikutip dari rilis yang diterima ANTARA, Senin, Pratama Arhan mendapatkan kontrak dengan durasi tiga tahun bersama Persija Jakarta atau hingga akhir musim 2028/2029.

Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca menjelaskan kedatangan Pratama Arhan sebagai bagian dari upaya klub membangun skuad yang lebih kompetitif.

"Pratama Arhan adalah pemain yang memiliki kualitas, pengalaman, dan mentalitas yang kami butuhkan untuk memperkuat skuad musim ini," ungkap Prapanca.

Ia menambahkan kehadiran Pratama Arhan akan menambah kedalaman tim, terutama di sisi kiri, sekaligus menciptakan persaingan yang sehat di dalam skuad.

"Hal itu sangat penting agar setiap pemain terus berkembang dan tim memiliki banyak opsi dalam menghadapi padatnya kompetisi," sambung dia.

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Sementara itu, Pratama Arhan mengatakan bergabung dengan Persija Jakarta merupakan kesempatan spesial dalam perjalanan kariernya yang kini kembali berkompetisi di dalam negeri.

Mantan pemain Bangkok United itu menegaskan kesiapannya untuk bekerja keras, beradaptasi dengan tim, dan memberikan kontribusi maksimal untuk Persija Jakarta.