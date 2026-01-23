Persija Jakarta Resmi Gaet Shayne Pattynama, Bakal Diperkenalkan di Hadapan The Jakmania

jpnn.com - Persija Jakarta memastikan mendatangkan Shayne Pattynama untuk mengarungi putaran kedua BRI Super League 2025/26.

Pemain kelahiran 11 Agustus 1998 itu direkrut setelah kontraknya bersama Buriram United resmi berakhir.

Kehadiran Shayne diharapkan menambah opsi dan kualitas skuad Macan Kemayoran dalam perburuan gelar juara.

Direktur Persija Jakarta Mohamad Prapanca menyambut kedatangan pemain Timnas Indonesia tersebut dengan penuh optimisme.

Menurutnya, pengalaman yang dimiliki jebolan Jong Utrecht itu akan sangat berguna bagi tim.

“Shayne adalah sosok dengan pengalaman yang kami butuhkan."

"Kehadirannya kami yakini akan memberi kontribusi nyata, baik dalam memperkuat kualitas permainan maupun ke dalaman skuad,” ujar Prapanca.

Shayne pun mengaku antusias memulai petualangan barunya bersama Persija Jakarta.