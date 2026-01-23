menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persija Jakarta Resmi Gaet Shayne Pattynama, Bakal Diperkenalkan di Hadapan The Jakmania

Persija Jakarta Resmi Gaet Shayne Pattynama, Bakal Diperkenalkan di Hadapan The Jakmania

Persija Jakarta Resmi Gaet Shayne Pattynama, Bakal Diperkenalkan di Hadapan The Jakmania
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Persija Jakarta saat memperkenalkan Shayne Pattynama ke publik, Jumat (23/1). Foto: Dokumentasi Persija Jakarta

jpnn.com - Persija Jakarta memastikan mendatangkan Shayne Pattynama untuk mengarungi putaran kedua BRI Super League 2025/26.

Pemain kelahiran 11 Agustus 1998 itu direkrut setelah kontraknya bersama Buriram United resmi berakhir.

Kehadiran Shayne diharapkan menambah opsi dan kualitas skuad Macan Kemayoran dalam perburuan gelar juara.

Baca Juga:

Direktur Persija Jakarta Mohamad Prapanca menyambut kedatangan pemain Timnas Indonesia tersebut dengan penuh optimisme.

Menurutnya, pengalaman yang dimiliki jebolan Jong Utrecht itu akan sangat berguna bagi tim.

“Shayne adalah sosok dengan pengalaman yang kami butuhkan."

Baca Juga:

"Kehadirannya kami yakini akan memberi kontribusi nyata, baik dalam memperkuat kualitas permainan maupun ke dalaman skuad,” ujar Prapanca.

Shayne pun mengaku antusias memulai petualangan barunya bersama Persija Jakarta.

Persija Jakarta bakal perkenalkan Shayne Pattynama di hadapan publik The Jakmania, Jumat (23/1)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI