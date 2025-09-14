Persija Jakarta Siap Redam Total Football ala Bali United

jpnn.com - JAKARTA - Laga pekan kelima Super League 2025/2026 antara Persija Jakarta vs Bali United akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS) pada Minggu (14/9), pukul 19.00 WIB.

Persija Jakarta siap meladeni permainan Bali United yang pada musim ini kental dengan nuansa Belanda.

Pelatih Persija Mauricio Souza mengaku sejauh ini sudah mengantongi kelemahan Bali United.

“Kami juga sudah menganalisis permainan Bali United. Saya yakin kami siap menghadapi laga hari ini,” kata pelatih kelahiran 13 Maret 1974 itu.

Dengan waktu persiapan yang cukup, tim berjuluk Macan Kemayoran itu percaya diri dapat meraih poin penuh, terlebih mereka akan tampil di hadapan publik sendiri.

“Persiapan kami sesuai rencana yang sudah disusun. Kami punya persiapan yang baik selama satu pekan,” ungkap mantan juru taktik Madura United, itu.

Souza pun menilai Bali United memiliki organisasi permainan yang solid.

