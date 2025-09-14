menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Persija Jakarta Siap Redam Total Football ala Bali United

Persija Jakarta Siap Redam Total Football ala Bali United

Persija Jakarta Siap Redam Total Football ala Bali United
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza saat memimpin latihan di Training Ground, Bojongsari. Foto: Dokumentasi Persija Jakarta

jpnn.com - JAKARTA - Laga pekan kelima Super League 2025/2026 antara Persija Jakarta vs Bali United akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS) pada Minggu (14/9), pukul 19.00 WIB.

Persija Jakarta siap meladeni permainan Bali United yang pada musim ini kental dengan nuansa Belanda.

Pelatih Persija Mauricio Souza mengaku sejauh ini sudah mengantongi kelemahan Bali United.

Baca Juga:

“Kami juga sudah menganalisis permainan Bali United. Saya yakin kami siap menghadapi laga hari ini,” kata pelatih kelahiran 13 Maret 1974 itu.

Dengan waktu persiapan yang cukup, tim berjuluk Macan Kemayoran itu percaya diri dapat meraih poin penuh, terlebih mereka akan tampil di hadapan publik sendiri.

“Persiapan kami sesuai rencana yang sudah disusun. Kami punya persiapan yang baik selama satu pekan,” ungkap mantan juru taktik Madura United, itu.

Baca Juga:

Souza pun menilai Bali United memiliki organisasi permainan yang solid.

Mantan juru taktik Madura United itu menilai Bali United punya organisasi permainan yang solid.

Persija Jakarta vs Bali United, Macan Kemayoran siap meredam total football ala Bali United.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI