Persija Jakarta Siapkan Launching Tim di JIS, Brisbane Roar Bakal Jadi Lawan?

jpnn.com - Persija Jakarta menyiapkan gebrakan besar menjelang bergulirnya Super League 2026/2027.

Macan Kemayoran dijadwalkan memperkenalkan skuad dan jersei anyar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, pada 29 Agustus 2026.

Namun, agenda launching tersebut tidak hanya berisi perkenalan tim. Persija juga membuka peluang menghadirkan lawan tangguh dalam laga uji coba.

Nama klub Australia Brisbane Roar sempat mencuat sebagai kandidat lawan Persija. Meski demikian, Presiden Persija Mohamad Prapanca menegaskan pihaknya masih melakukan pembicaraan dengan sejumlah klub.

"Kami masih terkait dengan rencana brand image, masih bernegosiasi dengan beberapa klub," ujar Prapanca.

Brisbane Roar memang disebut memiliki rencana datang ke Indonesia dan membutuhkan tambahan pertandingan selama berada di Tanah Air.

Prapanca membenarkan komunikasi mengenai kemungkinan laga tersebut tengah dilakukan. Namun, Persija tetap membuka peluang menghadapi klub lain.

"Brisbane Roar itu pengin ke sini, tetapi ada jadwalnya. Nah, kami sedang mengatur apakah bisa atau tidak," kata Prapanca.