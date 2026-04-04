Persija Jakarta Sudah Cukup Sabar, Kini Saatnya Bhayangkara FC yang Kena!

jpnn.com - Persija Jakarta membawa ambisi besar saat bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ke-25 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Bhayangkara FC vs Persija akan digelar di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, Minggu (5/4/2026) sore WIB.

Laga ini menjadi momentum penting bagi Macan Kemayoran untuk kembali ke jalur kemenangan.

Hasil kurang maksimal dalam dua pertandingan terakhir membuat Persija tak ingin lagi kehilangan poin.

Sebelumnya, Rizky Ridho dan kolega hanya meraih dua imbang, masing-masing melawan Borneo FC (2-2) dan Dewa United (1-1).

Rangkaian evaluasi pun langsung dilakukan guna memperbaiki performa tim.

Manajer Persija Marsda TNI (Purn) Ardhi Tjahjoko menegaskan bahwa pembenahan yang dilakukan dalam beberapa hari terakhir menunjukkan arah yang positif.

"Dua hasil terakhir tentu menjadi catatan bagi kami. Kami ingin segera kembali ke jalur kemenangan."