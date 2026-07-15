Persija Jakarta Tampil Perdana dengan Adidas, Jersei Resminya Kapan Dirilis?

jpnn.com - Latihan perdana Persija Jakarta menjelang musim 2026/27 menarik perhatian publik karena skuad Macan Kemayoran sudah menggunakan apparel Adidas.

Tak sedikit suporter yang penasaran dengan seragam latihan tim setelah logo tiga garis khas jenama asal Jerman tersebut mulai terlihat dikenakan para pemain.

Pada sesi latihan perdana, para pemain mengenakan kostum berwarna hitam, sedangkan penjaga gawang memakai seragam putih.

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Sementara itu, jajaran pelatih dan ofisial tampil dengan seragam latihan berwarna abu-abu.

Mulai musim ini, Persija Jakarta menjalin kerja sama dengan Adidas untuk lima musim ke depan.

Manajemen Macan Kemayoran dijadwalkan meluncurkan jersei resmi yang akan digunakan pada musim 2026/27 pada 29 Agustus mendatang.

Jersei tersebut rencananya dipasarkan dalam beberapa varian dengan kisaran harga mulai Rp 300 ribu hingga Rp 1 juta.

Menarik ditunggu seperti apa desain jersei Persija hasil kolaborasi dengan Adidas yang akan diperkenalkan kepada publik.