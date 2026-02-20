Persija Jakarta Tantang PSM Makassar di Tengah Badai Absen

jpnn.com - Persija Jakarta menatap laga krusial saat menjamu PSM Makassar pada pekan ke-22 BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan Persija vs PSM akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Jumat (20/2/2026).

Macan Kemayoran mengincar tiga poin di pertandingan ini demi memperbaiki posisi di papan klasemen.

Laga kandang kali ini pun dipandang sebagai momentum penting untuk menjaga asa bersaing di papan atas.

Pelatih Mauricio Souza memastikan kondisi tim berada dalam atmosfer positif menjelang duel sarat gengsi tersebut.

"Semuanya berjalan normal. Kami punya tim yang sangat termotivasi untuk pertandingan besok (hari ini, red)."

"Kami harapkan pertandingan dapat berjalan menarik dan dapat tiga poin," ucap Mauricio.

Meski demikian, Persija dipastikan tidak turun dengan kekuatan penuh.