Persija Jakarta Terancam Pengurangan Poin, Bung Ferry Soroti Narasi di Medsos

jpnn.com - Mantan Ketua Umum The Jakmania Ferry Indrasjarief menyoroti desakan agar Persija Jakarta mendapat hukuman berat menyusul insiden penyerangan bus Persib Bandung U-18 di Batang, Jawa Tengah.

Pria yang akrab disapa Bung Ferry itu menyayangkan narasi di media sosial yang dinilainya berpotensi merugikan Macan Kemayoran. Salah satu tuntutan yang muncul ialah pengurangan poin Persija di Super League 2026/2027.

Ferry menegaskan bahwa Persija dan The Jakmania telah menyatakan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan. Namun, dia mengingatkan agar kasus tersebut tidak disertai penyebaran informasi yang belum terbukti kebenarannya.

"Sangat disayangkan. Sikap Persija dan The Jakmania jelas, tidak ada tempat untuk tindakan kekerasan seperti ini. Namun, tidak ada tempat juga bagi pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong," kata Bung Ferry.

Kasus penyerangan bus Persib U-18 masih ditangani kepolisian. Sejumlah tersangka telah ditetapkan, sementara tuntutan agar Persija mendapat sanksi terus menjadi perbincangan di media sosial.

Jika pengurangan poin dijatuhkan, Persija berpotensi terdampak dalam persaingan kompetisi. Terlebih, tim asuhan Shin Tae-yong itu sedang berada di puncak klasemen dengan catatan empat kemenangan tanpa kekalahan.

Ferry juga menyoroti beredarnya video di media sosial yang menurutnya menggabungkan rekaman dari sejumlah kejadian berbeda. Dia menyebut ada tiga insiden penyerangan yang perlu diperhatikan, yakni di Batang, Karawang, dan Cirebon.

Menurut Ferry, anggota The Jakmania Cikampek juga menjadi korban dalam kejadian di Cirebon. Karena itu, dia meminta semua pihak melihat persoalan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada satu insiden.