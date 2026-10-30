Persija Jakarta Terpaksa Angkat Kaki dari GBK, Ada Perubahan Besar

jpnn.com - Persija Jakarta harus menelan pil pahit menjelang padatnya persaingan Super League 2026/2027. Macan Kemayoran dipastikan tidak bisa menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, sebagai kandang hingga April 2027.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kanit SUGBK Abdal Hiari Rijal. Dia menjelaskan bahwa pihak pengelola sudah berkoordinasi dengan manajemen Persija terkait agenda penggunaan stadion selama proses perbaikan lapangan berlangsung.

Namun, untuk sementara waktu, pengelola belum bisa mengakomodasi pertandingan Persija di stadion kebanggaan masyarakat Indonesia tersebut.

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"Terkait jadwal kami sudah koordinasikan dengan manajemen Persija yang bisa kami penuhi atau tidak. Jadi selama proses perbaikan lapangan ini jadwalnya tidak bisa," kata Abdal dalam konferensi pers, Jumat (30/10/2026).

Meski demikian, peluang Persija kembali bermain di SUGBK tetap terbuka setelah seluruh pekerjaan rampung. Pengelola nantinya akan menyesuaikan jadwal pertandingan Persija dengan agenda lain yang sudah masuk dalam kalender stadion.

"Namun, setelah rumputnya sudah ready kami akan menyesuaikan dengan jadwal dan event yang sudah kami terima dengan jadwal pertandingan Persija," sambungnya.

Penutupan sementara SUGBK ternyata berkaitan dengan proyek besar yang sedang dikerjakan. Perbaikan kali ini bukan hanya menyangkut kondisi rumput, melainkan juga penguatan struktur area Field of Play (FOP) atau lapangan utama.

Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan stadion dalam menampung berbagai kegiatan berskala besar, terutama konser musik internasional yang belakangan semakin sering menggunakan konsep panggung 360 derajat atau center stage.