Persija Jakarta Terpukul di Lampung, Seruan Bangkit Tak Terbendung

Persija Jakarta Terpukul di Lampung, Seruan Bangkit Tak Terbendung

Persija Jakarta Terpukul di Lampung, Seruan Bangkit Tak Terbendung
Persija Jakarta menelan kekalahan saat melawat ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC. Foto: Persija.

jpnn.com - Kekalahan dari Bhayangkara Presisi Lampung FC menjadi pukulan bagi Persija Jakarta.

Macan Kemayoran takluk dengan skor 2-3 pada laga pekan ke-26 BRI Super League di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4/2026).

Hasil ini terasa menyakitkan mengingat Persija sempat dua kali unggul dari tuan rumah.

Macan Kemayoran bahkan langsung mencetak gol ketika pertandingan baru berjalan satu menit melalui Rayhan Hannan.

Bhayangkara mampu menyamakan skor lewat Moussa Sidibe pada menit ke-28, yang membuat babak pertama berakhir 1-1.

Memasuki paruh kedua, situasi menjadi sulit bagi Persija seusai Jordi Amat harus meninggalkan lapangan lebih cepat akibat kartu kuning kedua.

Meski bermain dengan 10 orang, Persija sempat kembali unggul melalui tendangan bebas Fabio Calonego.

Akan tetapi, tuan rumah mampu membalikkan keadaan lewat gol Dendy Sulistyawan dan brace Sidibe di masa tambahan waktu.

Kekalahan dari Bhayangkara Presisi Lampung FC menjadi pukulan bagi Persija Jakarta.

