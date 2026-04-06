Persija Jakarta Terpukul di Lampung, Seruan Bangkit Tak Terbendung
jpnn.com - Kekalahan dari Bhayangkara Presisi Lampung FC menjadi pukulan bagi Persija Jakarta.
Macan Kemayoran takluk dengan skor 2-3 pada laga pekan ke-26 BRI Super League di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4/2026).
Hasil ini terasa menyakitkan mengingat Persija sempat dua kali unggul dari tuan rumah.
Macan Kemayoran bahkan langsung mencetak gol ketika pertandingan baru berjalan satu menit melalui Rayhan Hannan.
Bhayangkara mampu menyamakan skor lewat Moussa Sidibe pada menit ke-28, yang membuat babak pertama berakhir 1-1.
Memasuki paruh kedua, situasi menjadi sulit bagi Persija seusai Jordi Amat harus meninggalkan lapangan lebih cepat akibat kartu kuning kedua.
Meski bermain dengan 10 orang, Persija sempat kembali unggul melalui tendangan bebas Fabio Calonego.
Akan tetapi, tuan rumah mampu membalikkan keadaan lewat gol Dendy Sulistyawan dan brace Sidibe di masa tambahan waktu.
- Beckham Blak-blakan: Kemenangan Persib atas Semen Padang Tak Seindah yang Terlihat
- Bojan Hodak Ungkap Rahasia di Balik Kebangkitan Persib Bandung Seusai Ditekan Semen Padang
- Persib Menang 2-0 di Markas Semen Padang, Bojan Hodak Beri Catatan
- Paul Munster Sebut Aktor Utama Kemenangan Bhayangkara atas Persija, Bintang Besar
- Pelatih Persija Ungkap Kondisi Tidak Wajar Penyebab Kekalahan
- Bhayangkara FC Jadi Mimpi Buruk, Mauricio Souza Soroti Kesalahan Fatal Persija Jakarta