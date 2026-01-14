menu
Persija Jakarta Tetap Tegap Menyambut Putaran Kedua BRI Super League

Suporter Persija Jakarta dalam sebuah pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Persija Jakarta menatap putaran kedua BRI Super League 2025/26 dengan kepala tegap dan motivasi tinggi.

Tim ibu kota itu tidak kehilangan arah meski di laga terakhir menelan kekalahan 0-1 dalam duel panas melawan Persib Bandung, Minggu (11/1/2026) lalu.

Skuad Macan Kemayoran menegaskan bahwa hasil negatif ini justru menjadi bahan bakar untuk bangkit lebih kuat di laga-laga mendatang.

Totalitas dan Perjuangan Persija

Bek Persija Jordi Amat menyoroti totalitas timnya di pertandingan besar tersebut meski skor akhir tidak berpihak.

Mantan pemain Real Betis itu menekankan bahwa setiap pemain telah memberikan kemampuan terbaik mereka di lapangan.

"Hasilnya memang menyakitkan, tetapi saya bangga dengan penampilan kami."

"Kami memberikan segalanya di laga derbi, bertanding dengan sepenuh hati, dan pantas mendapatkan lebih," ucap bek berdarah Spanyol itu.

Amat menambahkan perkembangan tim terlihat nyata sejak awal musim, baik dari sisi teknik maupun mental.

