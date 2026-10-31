Persija Jakarta Tumbang di Markas Dewa United, Posisi Puncak Klasemen Mulai Terancam
jpnn.com - Persaingan memperebutkan takhta BRI Super League 2026/27 makin ketat setelah Persija Jakarta gagal membawa pulang poin dari markas Dewa United Banten FC.
Kekalahan 1-2 membuat Macan Kemayoran kini hanya memiliki keunggulan satu angka atas Banten Warriors yang terus membayangi di posisi kedua.
Hasil tersebut diperoleh setelah Dewa United melakukan comeback dalam pertandingan pekan kedelapan di Banten International Stadium, Serang, Sabtu (31/10/2026).
Taisei Marukawa menjadi sosok penentu melalui golnya lima menit sebelum waktu normal berakhir.
Kartu Merah Jadi Titik Balik
Persija sebenarnya sempat memiliki keuntungan setelah Rayhan Hannan mencetak gol pembuka pada menit keempat. Namun, Dewa United berhasil menyamakan kedudukan melalui aksi Denilson Junior menjelang turun minum.
Kesempatan Persija untuk kembali unggul makin sulit setelah Dony Tri Pamungkas menerima kartu merah pada menit ke-65.
Situasi tersebut dimanfaatkan Dewa United untuk meningkatkan tekanan hingga akhirnya Marukawa mencetak gol kemenangan pada menit ke-85.
Dewa United Kian Dekat dengan Takhta
Hasil di Serang membuat Dewa United kini mengoleksi 17 poin dan merangsek ke peringkat kedua. Mereka hanya terpaut satu angka dari Persija yang masih memimpin dengan 18 poin.
Persaingan memperebutkan takhta BRI Super League 2026/27 makin ketat setelah Persija Jakarta gagal membawa pulang poin dari markas Dewa United Banten FC.
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