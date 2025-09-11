Persija Jakarta Tunjuk Bambang Pamungkas sebagai Direktur Olahraga

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta resmi menunjuk mantan pemain legendarisnya, Bambang Pamungkas, untuk menjabat sebagai direktur olahraga.

Hal itu diumumkan Direktur Persija, Mohamad Prapanca, pada acara Ngopi bareng Persija di Persija Cafe, Jakarta, Kamis.

“Tugas direktur olahraga itu membawahi semuanya. Di bawahnya ada direktur teknik dan Chief Akademi. Jadi, Bepe (Bambang Pamungkas) ini merangkum keperluan semua," kata Prapanca.

Bambang sebelumnya sempat menjabat sebagai manajer Persija pada dua periode. Periode pertama pada 2020 sampai 2022, kemudian periode kedua pada 2024 sampai 2025. Pada musim ini, jabatan manajer Persija kembali diserahkan kepada Ardhi Tjahjoko.

Sosok yang akrab dengan nomor punggung 20 itu juga menyampaikan bahwa peran sebagai direktur olahraga sebenarnya bukan hal baru, karena saat menjabat sebagai manajer pun peran itu juga dipercayakan kepadanya.

“Mungkin tugas yang dibebankan kepada saya adalah bagaimana bisa membuat visi dan misi klub ini sejalan dengan kebutuhan dan juga keinginan pelatih. Itulah dimulai kemarin saya, Pak Panca, juga Pak Ardhi, berdiskusi tentang pemilihan pelatih, dan fasilitas apa yang diinginkan oleh pelatih,” kata Bambang.

Bambang menegaskan bahwa Persija merupakan klub yang memiliki komitmen tinggi terhadap pembinaan pemain usia dini. Sehingga operasional tim senior atau tim utama harus sejalan dengan visi dan misi klub.

Pada BRI Super League 2025/2026, Persija memang banyak mendatangkan pemain asing. Total terdapat sembilan pemain asing baru asal Brasil yang direkrut Persija.